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Avladığı ördek sonu oldu

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Avladığı ördek sonu oldu

Afyonkarahisar'da bir avcı gölde avladığı ördeği almak isterken boğularak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da bir avcı gölde avladığı ördeği almak isterken boğularak hayatını kaybetti.

Olay Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen Belgelere Muammer Çukur'un (48)'un avladığı ördek Eldere gölüne düştü. Suya girip ördeği almak isteyen Çukur, gölde boğularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Botla göle giren AFAD ekipleri, yüzeye çıkan Çukur'un cesedine ulaştı. Yapılan tahkikatların ardından talihsiz avcının cenazesi, Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar AFAD 3. Sayfa Haberler

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