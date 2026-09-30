Avcılar E-5'te motosikletin önüne kıran otomobilin karıştığı kaza kask kamerasına yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avcılar E-5'te seyir halindeki motosiklet, aniden önüne kıran otomobile çarptı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün akşam saatlerinde E-5 karayolu Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü aniden önüne kıran araç ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası yere savruldu. Kafasından yaralanan sürücüye çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Olay sonrası sürücü hastanede tedavi edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motorun seyir halindeyken sağ şeritte bulunan aracın sola doğru manevra yapması ve çarpışma anı yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı