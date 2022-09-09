Son dakika gündem: Avcılar'daki metrobüs kazasının yaşandığı bölge dronla görüntülendi 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasının yaşandığı bölge dronla havadan görüntülendi. Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasının yaşandığı bölge dronla havadan görüntülendi. Avcılar'da akşam saatlerinde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. Öte yandan, kaza bölgesi dronla havadan görüntülendi. (Ensar Kıranlıoğlu - Hakan Polat - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Avcılar 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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