Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Avcılar'da 1 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, toplamda 171 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 1 - 15 Nisan arasında gerçekleştirdikleri operasyonlar neticesinde ilçe genelinde 171 bin 577 gram skunk, 325 gram esrar, 74 gram eroin, 18 adet uyuşturucu hap, 26 gram kokain, 4 gram metanfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken 4 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL