Avcılar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı, sürücü olay yerinden kaçtı

Avcılar D-100 Karayolu Şükrübey-Bakırköy istikametinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, 1 sürücü olay yerinden kaçtı.

Avcılar D-100 Karayolu Şükrübey-Bakırköy istikametinde saat 05.00'da iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada Berkan Çiçek (25) ve İdris Şık (27) yaralandı. Sürücülerden biri olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan biri Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne kaldırıldı. - İSTANBUL