Avcılar'da Silahlı Kavga: İki Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Avcılar'da Silahlı Kavga: İki Yaralı, Şüpheli Yakalandı
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Avcılar'da meydana gelen silahlı kavga sonucunda iki kişi yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından silahla birlikte yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da iki kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince silahla birlikte yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında M.E.Ö. (28), O.Ş. (38) ve G.D. (34) arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada G.D, yanındaki silahla M.E.Ö, ve O.Ş.'yi silahla vurarak yaraladı. Yaralılar yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüpheli G.D., bulunduğu adreste olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Şüpheli, verdiği ifadede, bina önünde alkol alan şahısları uyardığı sırada şahısların kendisine küfürle karşılık vermesi sebebiyle olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Gözaltına alınan ve 'kasten yaralama' ve '6136 SKM' suçlarından adli işlem başlatılan şüpheli, emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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