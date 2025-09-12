Haberler

Madde etkisindeki kadın polise bıçakla saldırdı

Madde etkisindeki kadın polise bıçakla saldırdı
Güncelleme:
Madde etkisindeki kadın polise bıçakla saldırdı
Avcılar Cihangir Mahallesi'nde madde etkisinde olduğu belirtilen bir kadın, kendisini ikna etmeye çalışan polise bıçakla saldırdı. Kadın, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Avcılar'da madde etkisinde olan kadın kendisini ikna etmeye çalışan polise saldırdı. Polis tarafından bacağından vurularak durdurulan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta edinilen bilgiye göre madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, kendine bıçakla zarar vermeye başladı.

KENDİSİN İKNA ETMEYE ÇALIŞAN POLİSE DE SALDIRDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendine zarar veren kadın ikna edilmeye çalışıldığı anda polise bıçakla saldırdı.

BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Telkinlere yanıt vermeyen ve saldırmaya devam eden kadın, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
