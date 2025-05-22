Avcılar'da Korsan Taksi Uygulaması: 46 Bin TL Ceza

Avcılar'da Korsan Taksi Uygulaması: 46 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da gerçekleştirilen korsan taksi uygulamasında, polis ekipleri tarafından tespit edilen sürücülere toplam 46 bin TL ceza kesildi. Bunun yanı sıra, korsan taşımacılık yapan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Avcılar'da polis ekipleri "korsan taksi" uygulaması yaptı. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücülere 46 bin TL ceza kesildi, araçlar 60 gün trafikten men edildi.

Avcılar E-5'te trafik ekipleri korsan taşımacılık uygulaması yaptı. Şüphelendikleri araçları durduran trafik ekipleri, sürücü ve yolcu ile ayrı ayrı görüşerek korsan taşımacılık yapılıp yapılmadığı denetledi. Uygulamada korsan taşımacılık yaptığı belirlene sürücülere 46 bin TL ceza kesilirken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Uygulamada ceza yiyen bir sürücü, polis ekiplerine "Ben korsan taşımacılık yapmıyorum. Kafe işletiyorum. O işi yapsam zaten söylerim" diyerek tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı

Mini elbisesiyle dikkatleri dağıtıp binlerce liralık hırsızlık yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Taraftarı heyecanlandıran gelişme
Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü

Sahilde şok eden olay! Güneşlenen Alman turist öldü
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.