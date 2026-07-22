Haberler

Avcılar'da kentsel dönüşüm kazası: 1 işçi yaralandı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kazası: 1 işçi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışması sırasında 24 yaşındaki işçinin üzerine moloz düştü. İtfaiye kurtardı, hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 4 katlı binanın kentsel dönüşüm çalışması sırasında işçinin üstüne moloz parçaları düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulans ile hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ambarlı Mahallesi'nde 24 yaşındaki yabancı uyruklu işçi, kentsel dönüşüm çalışması için girdiği binada molozların üstüne düşmesi sonucu yaralandı. Yaralanan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, ambulansla ile hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta yeni zam: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Akaryakıta yeni zam: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
Ali Koç golü önceden bildi! Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba

Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba
ABD'li ünlü şarkıcı D4vd, cinayetten hakim karşısına çıktı: Korkunç palanı böyle yapmış

ABD'li ünlü şarkıcı korkunç cinayeti böyle planlamış!
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın
ABD için alarm zilleri çalıyor! Çin'den okyanus ortasında stratejik hamle

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Hamle bu kez İran'dan değil
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi

Hatasının bedelini çok ağır ödedi