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Avcılar'da Kentsel Dönüşümde İlginç Olay: Duvarsız Daire Kamerada

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Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkımın yapıldığı alanda, bitişiğindeki apartmanda 2 odanın duvarsız olduğu ortaya çıktı. Görüntüler, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiğini gösteriyor.

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı. İlginç görüntü kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verildi. Alana gelen iş makinası yıkıma başladı. Yıkımın yapıldığı sırada ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sonrasında duvarsız kalan 2 oda kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiği bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı iddia edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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