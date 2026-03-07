Avcılar'da yapılan denetimlerde 2 şahıs yakalandı: 646 bin 366 TL para cezası kesildi

Avcılar'da 3 saat süren huzur uygulamasında 2 bin 59 şahıs sorgulanırken 29 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. 20 araca 646 bin 366 TL para cezası kesildi.

Avcılar'da akşam 20.00-23.00 saatleri arasında ilçe genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da bizzat katıldığı ve vatandaşlarla sohbet ettiği uygulamada 2 bin 59 şahsa GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapılırken 641 araç ve 103 motosiklet didik didik arandı. Denetimlerin sonucunda aranması bulunan 2 şahıs yakalanırken 29,41 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. 25 araca ise 646 bin 366 TL para cezası işlemi uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, denetimler sonrası yaptığı açıklamada, "Şehrimizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için sahadayız. İstanbulumuzun her sokağında olduğu gibi Avcılar'da da huzurlu ve güvenli hissetmek için görevimizin başındayız. Şehir eşkıyalarına ve zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı