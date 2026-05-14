Avcılar'da hırsızlara operasyon: 16 yaşındaki çocuğun 40 adet suç kaydı çıktı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayı sonrası 2'si çocuk toplam 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 16 yaşındaki H.K.'nın 40 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Avcılar ilçesinde, nisan ayından mayıs ayının ilk çeyreğine kadar meydana gelen 3 iş yeri, 1 adet oto hırsızlığı ve 2 adet evden hırsızlık hadiseleri üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda 2'si çocuk 6 şüphelinin bilgilerine ulaştı.

29 Nisan tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde evden hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen 21 yaşındaki G.Ç, Firuzköy Mahallesi'nde işletmelerden açıktan hırsızlık yaptığı belirlenen N.A. (45), H.T. (20) ve C.D. (24), 8 Mayıs günü Yeşilkent Mahallesi'nde oto hırsızlığı yaptığı öğrenilen 16 yaşındaki H.K. ile birlikte 15 yaşındaki E.U. ve 1 Mayıs günü kalacak yeri olmadığı bahanesiyle arkadaşının deposunda kalmak isteyen ve 52 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen K.O. isimli şahıs gözaltına alındı.

6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

16 yaşında 40 adet suç kaydı

Öte yandan, Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan oto hırsızlığı üzerine harekete geçen ekipler tarafından yakalanan 16 yaşındaki H.K. isimli çocuğun 40 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
