Avcılar'da hırsızlara karşı yapılan büyük operasyonda 23 şüpheli yakalandı
Adli makamlara teslim edilen şahıslardan 10'u tutuklandı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünün Nisan ayında yaşanan hırsızlık olaylarının ardından gerçekleştirdiği operasyonda, 5 adet oto hırsızlığı, 6 adet işlerinden hırsızlık, 6 adet açıktan hırsızlık, 4 adet evden hırsızlık, 3 adet motosiklet hırsızlığı ve 2 adet otomobilden hırsızlık olmak üzere 26 olaya ilişkin tespit edilen 23 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahısların 10'u tutuklanırken yaşanan hırsızlık anları güvenil kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şahısların hırsızlık yaptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL