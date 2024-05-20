Dehşet anları kamerada! Ayrıldığı eski kocasını sokak ortasında bıçakladı

İstanbul Avcılar'da, eski eşlerin sokak ortasında başlayan tartışması kısa sürede bıçaklı kavga dönüştü. Olayda Doğan Y., eski karısı tarafından başından ve bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı adam beraberindeki E.Ç. isimli kadın, saldırganı yere yatırıp uzun süre boğazını sıkarken kadın ise yardım çığlıkları attı. Eski eşini yaralayan Ö.Y., adliyeye sevk edildi.

ESKİ EŞİNİN BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINLA TARTIŞTI

Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki Doğan Y., alacak verecek meselesinden anlaşmazlık yaşadığı 43 yaşındaki eski eşi Ö.Y.'yi çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine sokağa gelen Ö.Y., Doğan Y.'nin birlikte yaşadığı 37 yaşındaki E.Ç. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Ö.Y., eski eşi Doğan Y.'yi bıçakla sol bacağından ve alnından yaraladı.

YERE YATIRIP BOĞAZINI SIKMAYA BAŞLADILAR

Bunun üzerine E.Ç., Ö.Y.'ye saldırarak yere düşürdü. Yaralı Doğan Y. ve E.Ç., yerde yatan Ö.Y.'nin boğazını sıkarak kalkmaması için kollarından tuttu. Yerdeki kadın, "Yetişin, imdat, yardım edin" diye bağırırken Doğan Y., bıçağı kenara attı.

OLAYI GÖRENLER TARAFLARI AYIRDI

Bu sırada otomobiliyle yoldan geçen bir kişi, kadının yardım çığlıkları üzerine aracını durdurdu. Duruma müdahale eden kişi, ikiliyi ayırırken polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı adam, otomobilden inen kişilere, "Gel buraya, alnıma bir şey bas. Bıçakladı beni" derken Ö.Y. ise, "Kendi bıçakladı, kendi yaptı" diye karşılık verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Doğan Y.'yi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

BIÇAKLI SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ö.K. ile E.Ç ise Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan Ö.Y., eski eşini yaraladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.