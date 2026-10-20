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Avcılar'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı

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Avcılar'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı Haber Videosunu İzle
Avcılar'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı
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Avcılar'da uyuşturucu ticaretine yönelik dron destekli operasyonda 5 şüpheli yakalandı; 39,43 gram marihuana, 4 cep telefonu, 19 bin 115 TL ve 105 ABD doları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen dron destekli operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, 39,43 gram marihuana, 4 cep telefonu ve nakit para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik dron destekli çalışma başlattı. 19.10.2026 tarihinde Yeşilkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, bir sokak içerisinde bulunan şüpheli şahısların, araçlarla gelen kişilere uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

Yapılan takip sırasında, uyuşturucu maddelerin gizlenerek muhafaza edildiği ve "zula" olarak tabir edilen bölgeden çıkarılarak araç içerisindeki şahıslara teslim edildiği belirlendi. Durdurulan ilk aracın sürücüsünün üzerinde 5,22 gram marihuana ele geçirilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İzlemeye devam edilen sokak içerisinde başka bir aracın da aynı şekilde uyuşturucu madde ticareti amacıyla sokak içerisine girdiği öğrenildi. Operasyonda toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve uyuşturucu maddelerin gizlendiği bölgede yapılan aramalarda; 39,43 gram marihuana, 4 adet cep telefonu, 19 bin 115 TL ve 105 ABD doları ele geçirildi. 2 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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