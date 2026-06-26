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Avcılar'da İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı huzur uygulaması gerçekleştirildi

Avcılar'da İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı huzur uygulaması gerçekleştirildi
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İstanbul Avcılar'da suçla mücadele kapsamında dron destekli huzur uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamayı denetleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Avcılar'da suçla mücadele kapsamında dron destekli "huzur uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul halkının huzurlu hissettiği her an bizim en büyük başarımız." diye konuştu.

Avcılar'da suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcılık sağlamak amacıyla dron destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Şahısların üstleri, el çantaları ve araçları aranarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Dronla havadan da inceleme gerçekleştirildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamayı yerinde denetledi. Yıldız, vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek polis ekiplerinin il genelindeki çalışmalarını anlattı.

Uygulama alanında açıklama yapan Yıldız, "Bu akşamda 39 ilçemizde olduğu gibi Avcılar'da huzur uygulamasındayız. Sokaklarımızı hedef alan şehir eşkıyalarına karşı sahadayız. İstanbul halkının huzurlu hissettiği her an bizim en büyük başarımız. Bu güveni pekiştiren ise bizim sahadaki görünürlüğümüz, kararlı duruşumuz ve İstanbul halkıyla kurduğumuz güçlü bağımız. Bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul Emniyetiyiz." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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