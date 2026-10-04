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Avcılar'da devrilen 10 metrelik ağaçtan kadın saniyelerle kurtuldu, kamera kaydetti

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Avcılar Merkez Mahallesi'nde iddiaya göre inşaat temel kazısı nedeniyle kökleri açıkta kalan 10 metrelik ağaç, 2 Ekim Cuma akşamı rüzgarın etkisiyle devrildi. Apartmana girmek isteyen kadın saniyelerle kurtuldu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da bir inşaatta yapılan temel kazısı nedeniyle kökleri açıkta kalan 10 metrelik ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. O sırada apartmana girmek isteyen kadının devrilen ağaçtan saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ekim Cuma günü akşam saat 17.30 sıralarında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinde inşaat nedeniyle temel kazısı yapılan alanda bir ağacın köklerinin bir kısmı dışarıda kaldı. 10 metre yüksekliğindeki ağaç sert rüzgar etkisiyle devrilirken o sırada evine girmek isteyen bir kadın ise saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kadının binaya girdiği sırada ağacın devrildiği, kadının ise saniyelerle kurtulduğu anlar yer aldı. Yola devrilen ağaç ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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