Avcılar'da beyzbol sopalı yol verme kavgası kamera

Avcılarda, iki kişi arasında çıkan yol verme tartışmasında, bir sürücü aracından aldığı beyzbol sopasıyla yanında 5 yaşında kızı bulunan başka bir sürücüyü darp etti.

Avcılarda, iki kişi arasında çıkan yol verme tartışmasında, bir sürücü aracından aldığı beyzbol sopasıyla yanında 5 yaşında kızı bulunan başka bir sürücüyü darp etti. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki kızı ile eve doğru yola çıkan Mehmet Kara, sokakta karşıdan gelen bir sürücü ile yol verme tartışması yaşadı. Karşıdan gelen sürücü, arabasından aldığı beyzbol sopasıyla yanında küçük kızı olmasına aldırış etmeden Kara'ya saldırdı. Kucağında çocuk olan Mehmet Kara Kaçmaya çalışsa da sürücü peşini bırakmayarak defalarca darp etti. Aldığı sopa darbeleriyle küçük kızı yere düşen Kara, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kurtuldu. Sopalı saldırgan, Avcılar Asayiş Büro ekipleri tarafından kısa süre sonra gözaltına alındı. - İSTANBUL