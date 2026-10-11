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Avcılar'da beton mikserleri çarpıştı, yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı

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Avcılar'da beton mikserleri çarpıştı, yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı
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Avcılar Firuzköy Mahallesi'ndeki kavşakta dönüş manevrasını alamayan beton mikseri, bekleyen başka bir beton mikserine çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı; yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Avcılar'da kavşağa hızlı giren beton mikseri, dönüş manevrasını alamayınca bir başka beton mikserine çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 13.55'te Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta dönüş yapamayan 34 HOL 491 plakalı beton mikseri, kavşakta bekleyen 34 PKG 573 plakalı başka bir beton mikserine çarptı. Kazada 34 PKG 573 plakalı beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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