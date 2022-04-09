Babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Avcılarda'da, okula gitmek için babasıyla servisi bekleyen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Babasının tekmeler savurmasıyla köpekler uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Aziz Karadağ, okul servisine bindireceği 8 yaşındaki oğlu Ömer ile yaşadıkları sitenin önünde beklemeye başladı. Sokak köpekleri, bir anda çocuğa saldırdı.
BABASI OĞLUNU KÖPEKLERE KARŞI SAVUNDU
Köpeklerden kaçan çocuk korkuyla babasının arkasına saklanırken, babası köpeklere doğru tekmeler savurdu. Köpekler daha sonra baba-oğuldan uzaklaştı. Yaşanan korku dolu anlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa