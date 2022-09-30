Avcılar'da ayakkabı mağazasında soygun

Avcılar'da, kimliği belirsiz bir şahıs kepenklerini kırıp içeri girdiği ayakkabı mağazasındaki dolaptan yaklaşık 650 bin lira tutarında dövizi ve TL'yi çaldı.

Avcılar'da, kimliği belirsiz bir şahıs kepenklerini kırıp içeri girdiği ayakkabı mağazasındaki dolaptan yaklaşık 650 bin lira tutarında dövizi ve TL'yi çaldı. Hırsızlık ve şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesindeki bir ayakkabı mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs bir ayakkabı mağazasına gelerek, yaklaşık 1 saat uğraşarak kapalı kepengi kırıp içeri girdi. Şüpheli daha sonra kasaya doğru giderek dolap içinde saklanan döviz ve TL'den oluşan yaklaşık 650 bin lira tutarında parayı çaldı. Parayı alan hırsız saniyeler içinde mağazadan çıkarak uzaklaştı.

Kapının kırık olduğunu gören komşu esnaf, mağaza sahibine ulaştı. İş yerine gelen çalışanlar polise haber verdi. Polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmalarının ardından şüpheliyi yakalayabilmek için çalışma başlattı.

"650 bin TL değerinde bir zararımız var"

5 kişinin çalıştığı mağazada maddi ve manevi zararlarının olduğunu anlatan iş yeri çalışanı Ahmet Üçen, "Bizim bir şeyden haberimiz yoktu, gece 03.30 sıralarında gelmişler, dükkanda maddi manevi zarar vermişler. Biz gereğinin yapılmasını, suçluların yakalanmasını istiyoruz. Yetkili birimlerden, bireylerden bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz. İşin içerisinde dolar, Euro ve TL bazındaki parayı da katarsak toplam miktar 650 bin civarındadır. Çok büyük bir zararımız var. Manevi zararımız daha büyük, buradan 4-5 kişi ekmek yiyor. Bizim manevi zararımızda var rencide olduk, bizim esnaflık gururumuzla oynandı. Suçluların yakalanıp adalet önünde cezalarını çekmesini istiyoruz" dedi. - İSTANBUL