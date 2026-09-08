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Avcılar’da asfalt kamyonu demir korkulukları aşarak alt geçit yoluna düştü

Avcılar’da asfalt kamyonu demir korkulukları aşarak alt geçit yoluna düştü
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İstanbul Avcılar’da seyir halindeki asfalt kamyonu kontrolden çıkıp demir korkulukları aştı, ardından alt geçit yoluna düşerek yan yattı.

İstanbul Avcılar'da seyir halindeki asfalt kamyonu kontrolden çıkıp demir korkulukları aştı, ardından alt geçit yoluna düşerek yan yattı. Kaza sonucu yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03.30 sıralarında İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D-100 Yanyol üzerinde seyir halindeki 23 LF 218 plakalı asfalt kamyonu, kontrolden çıkıp demir korkulukları aştı, ardından alt geçit yoluna düşerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle alt geçit yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken kaza yapan kamyonun kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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