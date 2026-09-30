Avcılar'da 76 yaşındaki kadının rögara düşüp 4 metre derinliğe indiği an görüntülendi

Avcılar'da 76 yaşındaki kadının rögara düşüp 4 metre derinliğe indiği an görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Avcılar'da 76 yaşındaki kadın, Gümüşpala Mahallesi'nde açılan rögar kapağından yaklaşık 4 metre derinliğe düştü. Kadın itfaiye ekiplerince kurtarılırken, düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Avcılar'da, 76 yaşındaki kadının açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştü. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının rögar kapağına bastığı ve kapağın açılmasıyla rögara düştüğü anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı