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Avcılar'da 76 yaşındaki kadının rögara düşüp 4 metre derinliğe indiği an görüntülendi

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İstanbul Avcılar'da 76 yaşındaki kadın, Gümüşpala Mahallesi'nde açılan rögar kapağından yaklaşık 4 metre derinliğe düştü. Kadın itfaiye ekiplerince kurtarılırken, düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar'da, 76 yaşındaki kadının açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştü. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının rögar kapağına bastığı ve kapağın açılmasıyla rögara düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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