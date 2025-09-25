Haberler

Ava Gitmek İsteyen Genç, Annesini Öldürdü

Ava Gitmek İsteyen Genç, Annesini Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir genç, av tüfeğiyle annesini başından vurarak öldürdü. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri hıza olay yerine geldi. Genç gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ava gitmek isteyen bir genç ile annesi arasında tartışma çıktı. Genç, annesini av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, S. Sivrikaya (22), dün akşam saatlerinde av tüfeğini alarak ava gitmek istedi. Annesi Durgül Sivrikaya (61) oğlunun ava gitmesini istemeyince, ikili arasında tartışma çıktı. Taştırma sırasında S. Sivrikaya elindeki av tüfeğiyle annesi yaraladı. Tüfek sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri Durgül Sarıkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri ise S. Sivrikaya'yı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti

3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den Domenico Tedesco'ya olay sözler: Seni kimse kurtaramaz

Fenerbahçe maçında gördüklerine dayanamadı: Bugün gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.