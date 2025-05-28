Ava Giden Sansar Tellere Takıldı

Ava Giden Sansar Tellere Takıldı
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Ava Giden Sansar Tellere Takıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ava giden bir sansar, bir evin bahçesindeki tellere takılarak mahsur kaldı. Vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sansar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hayvan barınağına teslim edildi.

Ava giden sansar tellere takıldı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde ava giden sansar, bir evin bahçesinde tellere takılarak mahsur kaldı.

Olay, İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Ev sahipleri, bahçede bulunan kümese avlanmaya gelen sansarın tellere takıldığını fark etti. Sansarı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Sansar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak İskenderun hayvan barınağına, oradan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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