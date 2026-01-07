Haberler

Birlikte ava gittiği arkadaşını yanlışlıkla kafasından vurdu
Afyonkarahisar'da avlanmaya giden iki arkadaş arasında yaşanan talihsiz olayda, A.S'nin tüfeği yanlışlıkla ateş alarak A.S.O'nun kafasından vurulmasına neden oldu. A.S.O'nun durumu ağır.

Afyonkarahisar'da bir şahıs ava gittiği arkadaşım tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S, (45) ile A.S.O, (43) Eber köyündeki göl çevresine avlanmaya gitti. Av esnasında iddiaya göre, A.S'nin tüfeğinin ateş alması sonucu A.S.O., kafasından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.S.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası A.S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

