Ava çıktığı arkadaşı tarafından tüfekle göğsünden vuruldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıktığı avda arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay Dereköy Mahallesi Kocaalan mevkiinde meydana geldi. Yılmaz Bora (39), arkadaşları E.S. (44), A.S. (60) ve S.A. (35) ile ava gitti. Av esnasında arazide, iddiaya göre E.S, Bora'yı kazara tüfekle göğsünden vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Y.B'nin cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler E.S'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.