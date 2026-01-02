Haberler

Gaziantep'te kuzenlerin av macerası kazara ölümle son buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde av sırasında kaza sonucu kuzenini vurarak öldüren İsmail K., gözaltına alındı. Olay, kırsal bir alanda gerçekleşti ve vurulan kuzen hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde birlikte ava çıkan 2 kuzenden biri, yanlışlıkla diğer kuzenini vurarak öldürdü. Olay sonrası ölen kuzenin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, katil zanlısı kuzen ise gözaltına alındı.

Olay, Oğuzeli ilçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kar yağışı sonrası İsmail K. ve kuzeni Ahmet Çelikçi (22) birlikte ava çıktı. Av sırasında İsmail K.'nin elindeki tüfek yanlışlıkla ateş alarak kuzeni Ahmet Çelikçi'ye isabet etti. Olay sonrası vücuduna isabet eden kurşunla ağır yararlanan Çelikçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelikçi, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, hastanede tamamlanan işlemlerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı kuzen İsmail K. ise gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu'da termometreler eksi 21,3'ü gösterdi

Ne Erzurum ne de Kars! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Af gibi yeni düzenleme geliyor! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak

Af gibi yeni düzenleme geliyor! On binlerce hükümlü yararlanacak
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak

İşverenler mülakat sırasında artık bu soruyu soramayacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

Bir televizyon kanalı daha sessiz sedasız izleyicilerine veda etti
Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu'da termometreler eksi 21,3'ü gösterdi

Ne Erzurum ne de Kars! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Manchester City, 2026'ya kabusla başladı

Şok skor! Dün gece belki de şampiyonluğu kaybettiler
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu

AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu