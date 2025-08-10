ATV Kazasında 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

ATV Kazasında 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde pikniğe giden üç arkadaşın ATV ile geçirdiği kaza sonucu 12 yaşındaki Ali Koyuncu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ATV ile pikniğe giden üç arkadaş kaza yaptı. Kazada 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Bandırma ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Dorukaba Villaları mevkisine ATV ile pikniğe giden 12 yaşındaki Ali Koyuncu, dönüş yolunda geçirdikleri kaza sonucu ATV aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer iki arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Diyanet'ten programda kullanılan 'Allah baba' ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı

Diyanet TV canlı yayınında kullanılan ifade sonrası işlem başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.