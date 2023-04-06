Üye Girişi
Haberi Paylaş
ATV ile üstgeçitten yola düşen şahıs öldü

ATV ile üstgeçitten yola düşen şahıs öldü

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, ATV ile inşaat halindeki üst geçitten yola düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, ATV ile inşaat halindeki üst geçitten yola düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Balçıkhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çelik (86) idaresindeki ATV, inşaat halindeki üst geçitten yola düştü. Kazada Çelik hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Çelik'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balçıkhisar Kastamonu Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title