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ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı

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Pazar akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kardelenler' dizisi için final kararı alındı. Yayın hayatına büyük umutlarla başlayan dizi 19 Nisanda ekrana gelecek 10. bölümüyle izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor.

'Kardelenler' dizisi için yolun sonu göründü. Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan yapım, reyting savaşının soğuk rüzgârına fazla direnemedi. 19 Nisan'da ekrana gelecek 10. bölümüyle serüvenini noktalıyor. İstediği başarıyı elde edemeyen yapım, beklenenden erken veda ederek televizyon, dünyasının yarım kalan hikâyeleri arasına adını yazdırmış oldu.

KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, parçalanmış bir ailenin yeniden bir araya gelme çabasını ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları konu alıyor. Dizi, aile bağları, aşk, umut ve hayat mücadelesini etkileyici bir şekilde izleyiciye sunmayı hedefliyor.

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı

KARDELENLER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kardelenler dizisinin oyuncu kadrosu şu şekildedir:

Ayda Aksel: Hicran Korkmaz

Barış Falay: Koray Gündoğan

Serhat Kılıç: Raci Korkmaz

Ahu Yağtu: Menekşe Gündoğan

Edip Tepeli: Kahraman Korkmaz

Hakan Salınmış: Arif Korkmaz

Uğur Uzunel: Çınar Korkmaz

Nur Yazar: Gülcan Korkmaz

Ece Yaşar: Fatoş Korkmaz

Haktan Zavlak: Yankı

Zeynep Atılgan: Aysel Korkmaz

Mehmet Fatih Obuz: Ferit

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRevolver:

seyretmiyoruz ilgilenmiyoruz. iktidarın propaganda kanalını izlemiyoruz..

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