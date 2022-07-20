- Atina'daki orman yangını ikinci gününde devam ediyor

ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina, son yılların en büyük orman yangınını yaşıyor. Alevlere müdahale ikinci günde de sürüyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde yer alan Penteli ve Rapentosa Dağı'nda dün yerel saatle 03.30'da başlayan orman yangını ikinci günde de devam ediyor. Kısa sürede yayılan yangın nedeniyle 4 yerleşim bölgesi alevlere teslim oldu, 600'den fazla kişi de bölgeden tahliye edildi. Hızı saatte 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar sebebiyle kontrol altına alınamayan alevler, onlarca evi kullanılamaz hale getirdi.

"Büyük çaba sarf ediyoruz"

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Temsilcisi Epipyrago Ioannis yaptığı açıklamada, yangının kısa süre içerisinde 23 kilometrekare alana yayıldığını ve alevlerin kamu kurumlarına, tarım alanlarına ve yerleşim noktalarına sıçradığını söyledi. Yunan Polis Teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, gönüllü kuruluşlar ve Romanya itfaiye ekiplerinin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirten Ioannis, "85 itfaiye aracı, 420 itfaiyeci, 22 askeri araç, 150 asker, 282 polis, 3 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve gönüllülerden oluşan ekipler, yangını söndürmek için 29 saattir aralıksız şekilde çalışıyor. Yangının hanelere ulaşmaması için büyük çaba sarf etmekteyiz. Şu ana kadar 29 ev, 5 kamu kurumu, 2 endüstriyel bina, 3 kilisenin kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Yangının bölgede yaşayan 34 bin vatandaşımızı doğrudan etkilediğine inanıyoruz. Yangının en yoğun olarak hissedildiği Penteli, Neo Penteli ve Ekali semtlerindeki yüzlerce vatandaşımızı güvenli alanlara taşımış bulunuyoruz" dedi.

"Zor bir geceydi"

Gece boyunca yangına müdahale edildiğini ifade eden İtfaiye Departmanı Sözcüsü Yiannis Artopioes, "Zor bir geceydi. Rüzgarın şiddeti nedeniyle alevler tüm müdahalelere rağmen yön değiştirdi" açıklamasında bulundu.

Başbakan'dan ziyaret

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Ulusal Operasyon ve Kriz Yönetimi Koordinasyon Merkezine gelerek son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Sağlık Bakanı Thanos Plevris de Ulusal Acil Durum Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Alevler çocuk hastanesine ulaşmıştı

Pendeli Çocuk Hastanesi'ne yaklaşan alevlerin ardından, 71 çocuk hastaneden tahliye edilmiş, 35 çocuk tedbir amacıyla Mitera Vakfı'na ve 36 çocuk da Aglaia Kyriakou Çocuk Hastanesine sevk edilmişti. Bölge yakınında bulunan Ulusal Gözlemevi de boşaltılmıştı.