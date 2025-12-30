Haberler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından, Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili asılsız iddialara soruşturma

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Havalimanı terör saldırısının faili hakkında tahliye haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı ve bu iddiaları yayanlar hakkında soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Havalimanı terör saldırısı failinin tahliye edildiği haberinin gerçeği yansıtmadığını, paylaşım yapanlar hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kısım sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde "28 Haziran 2016 yılında, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısının failinin bulunduğu cezaevinden tahliye edildiğine" yönelik haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu iddiaların asılsız olduğu kaydedilen açıklamada, gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen yargılama sonucunda, saldırının asıl planlayıcısı ve organizatörü konumunda bulunan Djamal Slimani'nin tutukluluk halinin devam ettiği, sanık hakkında mahkemece "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan, toplam 2 bin 103 yıl 132 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

İddialara ilişkin soruşturma başlatıldı

Açıklamada, söz konusu iddialara ilişkin şahıslar hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı, şahısların yakalanmasına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerine talimat verildiği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
