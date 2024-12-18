Üye Girişi
Haberler
Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor
Barzani'den dikkat çeken "Türkiye" açıklaması
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Kaçırmak istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar

"Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı" iddiası! DMM'den açıklama geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Havalimanı'nda DAEŞ militanlarının düzenlediği ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada ceza alan 6 sanığın tahliye edildiği iddia edildi. Bu iddia üzerine Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yaptı.

Atatürk Havalimanı'nda DAEŞ militanlarınca düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada ceza alan 7 sanık hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulduğu iddia edildi. NOW TV'den Alican Uludağ'ın haberinde, 46 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 604 yıl hapis cezası alan 6 sanıktan 5'i ile 12 yıl ceza verilen 1 sanığın tahliyesine de karar verildiği öne sürüldü. Söz konusu haber kısa sürede gündem oldu.

'Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı' iddiası! DMM'den açıklama geldi

DMM'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 6 sanığın 8 yıldır tutuklu olduğu ve saldırının failleri olmadığı belirtildi.

DMM'den yapılan şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olmaktadır. Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

'Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı' iddiası! DMM'den açıklama geldi

NE OLMUŞTU?

Atatürk Havalimanı'na 28 Haziran 2016'da, 3 kişi tarafından saldırı düzenlenmişti. Dış hatlar terminali girişine gelen 3 DAEŞ üyesi uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Polislerin karşılık vermesinin ardından saldırganlar üzerlerindeki bombaları patlamıştı. Saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 236 kişi de yaralanmıştı. Saldırının emrini verdiği iddia edilen Ahmet Çatayev, Gürcistan'da 22 Kasım 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

Et almaya gelen vatandaşlar, yeni yasağa anlam veremedi
img

SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
img

Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

19 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 19 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar l Nefes Gazetesi kimin, sahibi kim? Ankara, Sivas, Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi? 23.23 saat anlamı nedir? 23 23 saat aşk anlamı 2024! 00.00 saat anlamı nedir? 00 00 saat aşk anlamı 2024! Colani kimdir? Colani terörist mi? Survivor yarışmacıları kim? 2025 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.