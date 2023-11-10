'Atatürk'e neden dua okunmadı?' dedi, cuma vakti camide tansiyon yükseldi

İstanbul Esenler'deki Merkez Camii'nde cuma namazında gergin anlar yaşandı. İmamın cuma hutbesi verdiği esnada bir kişi, "Atatürk'e neden dua yok?" diyerek tepki gösterdi. Tepkili vatandaş ile cemaat arasında arbede çıktı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir camide cuma vakti tansiyon yükseldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü olan 10 Kasım dolayısıyla dua okunmasını isteyen bir kişi ile cami cemaati arasında arbede çıktı.

İMAMA TEPKİ GÖSTERDİ, CAMİDE GERİLİM ARTTI

Cuma namazı için Esenler Merkez Camii'ne giden bir vatandaş, 10 Kasım dolayısıyla Atatürk için dua okunmadığını iddia ederek imama tepki gösterdi. Tepki üzerine araya giren cemaatle vatandaş arasında arbede çıktı.

"NEDEN ATATÜRK'E DUA OKUNMADI?"

"Neden Atatürk'e dua okunmadı?" diyen vatandaşa tepki gösteren cemaatten bir kişi "Sen kimsin lan! Başlarım senin Mustafa Kemal Atatürk'üne" sözlerini sarfetti.

O ANLAR KAMERADA

Camide yaşanan bu tartışma ve sonrasındaki arbede ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.