Atatürk Baraj Göletinde Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Adıyaman'da, Atatürk Baraj Göletinde botlarının patlaması sonucu mahsur kalan 2 kişi yapılan operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Belören Mevkiinde Atatürk Baraj Göletine botla açılan 2 kişi bir süre sonra botun patlamasıyla mahsur kaldı. Yakınlarda bulunan bir adacığa çıkan 2 kişi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durum üzerine olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Havanın yağışlı, rüzgarlı olması aynı zamanda suyun dalgalı olması nedeniyle Atatürk Baraj Göletinde kurtarma operasyonu başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından sağ salim bulundu. Polis botuna alınan 2 kişi daha sonra kıyıya getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN