Ataşehir'de patlayan tankerde can kaybı arttı! 2 ölü, 2 yaralı

Ataşehir'de bir dinlenme tesisinde kesim sırasında patlayan tankerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Yaralı olan 2 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

KAYNAK YAPARKEN PATLADI

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi üzerinde bir dinlenme tesisi içinde bulunan tankere kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

CAN KAYBI 2'YE ÇIKTI

Olayda ilk başta 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı açıklanırken tedaviye alınan yaralılardan birinin daha yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.