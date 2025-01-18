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Ataşehir'deki Otel Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında 3 yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Yangında toplamda 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ataşehir'de otel yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ataşehir'de dün gece saatlerinde otelde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin eksi 1'inci katında bulunan spa merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangında 3'ü ağır, 2'si hafif olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 kişi hayatını kaybetti

Otel yangınında ağır şekilde yaralanan 3 spa çalışanı yabancı uyruklu kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekipleri inceleme yaptı

Olay yeri inceleme ekipleri otel içerisinde geniş çaplı inceleme yaparak delil topladı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ataşehir'deki Otel Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa
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