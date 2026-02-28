Haberler

Ataşehir'de yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

Ataşehir'de yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirine sopalarla saldırdığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisindeki dar sokakta karşılaşan iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücüler cadde ortasında birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken; iki sürücü arasında yaşanan sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi

İsrail'in vurduğu kız ilkokulunda acı bilanço! Can kaybı yine arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İsrail'in saldırının ardından Tahran bu hale geldi

Saldırıların ardından şehir bu hale geldi
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
ABD ve İsrail'in saldırının ardından Tahran bu hale geldi

Saldırıların ardından şehir bu hale geldi
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar

Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar