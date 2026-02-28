Ataşehir'de yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

Ataşehir'de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirine sopalarla saldırdığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisindeki dar sokakta karşılaşan iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücüler cadde ortasında birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken; iki sürücü arasında yaşanan sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı