Ataşehir'de Yağış Nedeniyle Otomobil Takla Attı

Ataşehir'de Yağış Nedeniyle Otomobil Takla Attı
Ataşehir'de yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, 3 araca çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, 3 araca çarparak takla attı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 10.15 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şerit değiştirirken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda savrulan otomobil, 55 RJ 152 plakalı otomobile ve yol kenarındaki 2 araca daha çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, cadde kısa süreli trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
