Ataşehir'de site içinde yangın: Sakat köpek mahsur kaldı

Ataşehir'de bulunan bir sitenin içinde dairede çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, ev sahibinin sakat köpeği evin içinde mahsur kaldı.

Yangın, saat 07.25 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Yakut Sitesi içinde bulunan 8 katlı bloğun 8'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, daire içinde elektrik kaynaklı yangın çıktı. Alevler tüm daireyi sarınca yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, site sakinleri büyük panikle kendilerini dışarı attı. Yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Onur Güneş yaşadığı evde kiracı olduğunu belirterek, "Buranın elektrik tesisatı zaten hep sıkıntılı ama böyle büyük bir şey olacağını bilmiyordum. İçerde ben ve köpeklerim mahsur kaldık. Bir tanede sakat köpeğim var onu çıkartamadım, o içeride kaldı."

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı