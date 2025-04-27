Ataşehir'de Rüzgarın Etkisiyle Uçan Panolar Bir Vatandaşın Üzerine Düştü

Ataşehir'de şiddetli rüzgarda uçan panolar vatandaşın üzerine düştü

İSTANBUL - Ataşehir'de tadilat için akaryakıt istasyonuna konulan panolar rüzgarın etkisiyle bir kişinin üzerine düştü. Hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde tadilatta olan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da etkili olan rüzgarın şiddetiyle akaryakıt istasyonuna konulan koruma panoları devrildi. Devrilen panolar bir vatandaşın üzerine düştü. Olayda kafasından yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşın kafasına dikiş atıldığı öğrenildi. Zabıta ekipleri ise tadilatta olan akaryakıt istasyonunda inceleme başlattı.