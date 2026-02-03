Haberler

Ataşehir'de mermer atölyesinde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Ataşehir'de bir mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Ataşehir'de bir mermer atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta bulunan mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yapı içerisinde bulunan 2 kişi, yangını fark ederek kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta oksijen desteği verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
