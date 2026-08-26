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Ataşehir'de Gecekonduya Silahlı Saldırı: Can Kaybı Yok

Ataşehir'de Gecekonduya Silahlı Saldırı: Can Kaybı Yok
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Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde motosikletli ve kasklı bir şüpheli, bir gecekondulara silahlı saldırı düzenledi. Son bir haftada birkaç kez hedef alınan evde, saldırı sırasında sokakta bulunan çocuklar ve vatandaşlar büyük panik yaşarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Ataşehir'de bir gecekonduya silahlı saldırı düzenlendi. Sokakta çocukların ve vatandaşların bulunduğu sırada gerçekleşen son olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli ve kasklı bir şüpheli, bölgedeki bir gecekonduya silahlı saldırı gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, aynı gecekondunun son bir haftada birkaç kez saldırıya uğradığı öğrenildi. En son saldırıda silah seslerinin ardından saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme çalışmaları yaparken, güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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