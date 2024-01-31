Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de freni patlayan kamyon park halindeki aracın üzerine devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ataşehir'de yokuş çıktığı sırada freni patlayan kamyon önce boş bir binanın istinat duvarına vurdu, ardından park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Ataşehir'de yokuş çıktığı sırada freni patlayan kamyon önce boş bir binanın istinat duvarına vurdu, ardından park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İstanbul Ataşehir İlçesi, Barbaros Mahallesi, Ezgi Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Hamza Öztürk hakimiyetindeki İveco markalı 45 PY 472 plakalı kamyon yokuşu çıktığı sırada freni patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce boş bir binanın istinat duvarına çarptı, ardından da park halindeki A.A. ismindeki sürücüye ait Fiat marka 59 JE 497 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayda kamyonda bulunan sürücünün arkadaşı Ümit Sakallıoğlu, "Frenimiz üst tarafta tutmadı. Onlardan kaçalım derken geri geri kaydık duvara vurduk. Yaralı yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Barbaros Mahallesi Hamza Öztürk Ataşehir İveco İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Şubat hangi burç? Kova burcu özellikleri nelerdir? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 146. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? Belediye seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kilise saldırganları yakalandı mı? Sarıyer Santa Maria Kilise saldırısında olay nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title