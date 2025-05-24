Ataşehir'de Beş Katlı Binanın Çatı Katında Yangın

Ataşehir'de Beş Katlı Binanın Çatı Katında Yangın
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İstanbul Ataşehir'de bir binanın çatı katında çıkan yangın çevreyi tehdit etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

İstanbul Ataşehir'de bulunan beş katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan kat kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.20 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Postane Sokak'ta meydana geldi. Beş katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün sokağı siyah dumanlarla kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin yangına müdahalesi sonucu, polis ekipleri de sokağa güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışları kapattı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Öte yandan, yangın esnasında büyük panik yaşayan çevre halkı sokağa çıkarak yoğun kalabalık oluşturdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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