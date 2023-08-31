Ataşehir'de belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken şahıs gözaltına alındı

Ataşehir'de belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalanan ve kendisine tepki gösterenlere "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" diye yanıt veren şahıs, ihbarla olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Ataşehir'de bir belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken ve tepkiler üzerine akılalmaz bir savunma yapan şahıs, gözaltına alındı.

DİĞER YOLCULAR FARK ETTİ

Olay, Ataşehir'de bir belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs otobüs içerisinde kadın yolcuların gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Durumu fark eden yolcular şahsa tepki gösterdi.

AKILALMAZ SAVUNMA

Yakalanan şahıs "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" derken, olay yerine polis çağrıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.