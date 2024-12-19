Ataşehir'de Apartman Yöneticisinin Öldürülmesi Güvenlik Kamerasında
Ataşehir'de park kavgası sebebiyle apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş'ın cinayetiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cinayeti işleyen Sadık U.'nun Demirtaş'ı vurarak öldürdüğü anlar kaydedildi.
Ataşehir'de apartman yöneticisinin öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
İSTANBUL - Ataşehir'de park kavgası sebebiyle öldürülen apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş cinayetine ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Ataşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda park kavgası sebebiyle Sadık U. tarafından apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş'ın öldürülme anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Sadık U. bir süre konuştuğu Demirtaş'ı belinden çıkardığı silahla vurarak öldürdüğü ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.