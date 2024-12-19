Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti

Ataşehir'de Apartman Yöneticisinin Öldürülmesi Güvenlik Kamerasında

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de park kavgası sebebiyle apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş'ın cinayetiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cinayeti işleyen Sadık U.'nun Demirtaş'ı vurarak öldürdüğü anlar kaydedildi.

Ataşehir'de apartman yöneticisinin öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Ataşehir'de park kavgası sebebiyle öldürülen apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş cinayetine ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Ataşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda park kavgası sebebiyle Sadık U. tarafından apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş'ın öldürülme anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Sadık U. bir süre konuştuğu Demirtaş'ı belinden çıkardığı silahla vurarak öldürdüğü ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Ataşehir'de Apartman Yöneticisinin Öldürülmesi Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa
img

İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
img

Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
img

Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı

Son Dakika Haberleri

TRT 1 canlı maç izle! CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.