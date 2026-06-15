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Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında yangın

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında yangın
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Ataşehir'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ataşehir'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 15.40 sıralarında Yeni Sahra Mahallesi Koç Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre konut ve iş yerleri bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çatı katında çıkan yangına müdahale edilerek yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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