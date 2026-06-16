Haberler

Uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Denizevleri Mahallesi'nde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda bir miktar kokain, sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan O.G. (27), jandarmadaki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak

Trump anlaşmanın kilit maddesini "kesin" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Silivri’de villa skandalı büyüyor: Villanın değeri, 10 milyon TL değil 30 milyon TL çıktı

Başkanın villa skandalı büyüyor! Meğer değeri 10 milyon değilmiş
Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

Havalimanında valizi açtı, herkes ona bakakaldı!
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Ağlaya ağlaya veda etti!